オーストラリアのアルバニージー首相は上院に提出されている住宅法案について、3カ月の間に2回否決されれば憲法で認められている二重解散・選挙の条件を満たす可能性があると、ブリスベンで記者団に発言した。

政府は住宅法案に責務があり、野党と緑の党は社会的に恵まれない人々に住宅を建設する同法案を支持すべきだと同首相は述べた。

法案が上院で3カ月の間に2回否決されれば、早期選挙の条件が整うことになるだろうが、アルバニージー首相は今年の選挙は想定していないと語った。

原題:Australian PM Says He Doesn’t Anticipate Election This Year(抜粋)