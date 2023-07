フォード、ＥＶ生産拡大計画を見直し－想定上回る額の関連赤字見込む

米 フォード・モーターは、電気自動車(EV)の 生産拡大計画を見直している。価格競争の激化が理由だという。

フォードは27日、今年末までの達成を目指していた年間60万台のEV生産目標について、実現にはあと1年かかるとの見通しを示し、現時点では24年の実現を見込んでいると説明した。また、26年末までに年間 200万台のEVを生産する計画は断念した。

同社は今年のEV関連の損失が45億ドル(約6270億円)と、当初に想定していた30億ドルから拡大すると予測。これは昨年の21億ドルの2倍以上だ。

ジム・ファーリー最高経営責任者(CEO)は同日のアナリストとの電話会議で、「明らかに、EVへの移行はダイナミックなものだ。この60日間で価格圧力が劇的に高まった」と述べた。

フォードのEV部門「モデルe」は4-6月(第2四半期)だけで10億8000万ドルの赤字となり、赤字幅はアナリスト予想の8億7190万ドルを上回った。ミシガン州とメキシコの工場で生産を拡大する中、同四半期のEV販売は 減少した。EV在庫増加を受け、同社は先週、EVモデルのピックアップトラック「F150ライトニング」を 値下げ。これが株価急落を招き、同社の時価総額は1日で約36億ドル目減りした。

この日発表された4-6月期の調整後1株利益は72セントと、アナリスト予想平均の54セントを上回った。ガソリン駆動の「レンジャー」などのピックアップに加え、スポーツタイプ多目的車(SUV)や商業用バンへの力強い需要が追い風となった。

フォードは通期の調整後EBIT(利払い・税引き前利益)見通しを110億-120億ドルに引き上げた。従来の予想は90億-110億ドルだった。

