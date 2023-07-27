米は景気後退回避へ、金利高と失業率悪化が消費の重しに－ＣＢＯ予測

米は景気後退回避へ、金利高と失業率悪化が消費の重しに－ＣＢＯ予測Michael Sasso
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今年下期のＧＤＰは年率0.4％増に－ＣＢＯの最新予測が示す
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ＰＣＥ価格指数、10－12月に前年同期比3.3％上昇を見込む
米議会予算局（ＣＢＯ）の最新予測によると、米経済は金利上昇と失業率悪化が個人消費の重しになる一方、リセッション（景気後退）入りを回避できるほどの強さを発揮する見通しだ。
ＣＢＯによれば、国内総生産（ＧＤＰ）は今年下期に年率0.4％増となった後、2024年と25年にかけて着実に改善すると見込まれる。ただ借り入れコスト上昇に加え、新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）期に積み上げた貯蓄の減少で年内の個人消費は低迷する見通し。
ＣＢＯはＧＤＰ予測を２月時点の予想から下方修正したが、インフレ率の見通しは若干引き上げた。
|項目（年率）
|3Q 2023
|4Q 2023
|1Q 2024
|2Q 2024
|実質ＧＤＰ（７月予想）
|0.6%
|0.3%
|0.9%
|1.4%
|実質ＧＤＰ（２月予想）
|0.5%
|1.4%
|2.2%
|2.5%
|ＰＣＥ価格指数（７月予想）
|3%
|3.1%
|2.8%
|2.5%
|ＰＣＥ価格指数（２月予想）
|3.3%
|3%
|2.6%
|2.4%
|コアＰＣＥ価格指数（７月予想）
|3.7%
|3.4%
|3.1%
|2.9%
|コアＰＣＥ価格指数（２月予想）
|3.3%
|3%
|2.9%
|2.8%
|失業率（７月予想）
|4.9%
|4.8%
|4.4%
|4.1%
|失業率（２月予想）
|4.9%
|5.1%
|5.1%
|4.9%
インフレ率は25年末まで鈍化傾向が続く見通し。米金融当局が重視するインフレ指標の個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は10－12月（第４四半期）に前年同期比3.3％上昇が予想されている。
原題：US Economy Will Skirt a Recession, Latest CBO Projections Show（抜粋）