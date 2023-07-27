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米は景気後退回避へ、金利高と失業率悪化が消費の重しに－ＣＢＯ予測

Michael Sasso
  • 今年下期のＧＤＰは年率0.4％増に－ＣＢＯの最新予測が示す
  • ＰＣＥ価格指数、10－12月に前年同期比3.3％上昇を見込む

米議会予算局（ＣＢＯ）の最新予測によると、米経済は金利上昇と失業率悪化が個人消費の重しになる一方、リセッション（景気後退）入りを回避できるほどの強さを発揮する見通しだ。

　　ＣＢＯによれば、国内総生産（ＧＤＰ）は今年下期に年率0.4％増となった後、2024年と25年にかけて着実に改善すると見込まれる。ただ借り入れコスト上昇に加え、新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）期に積み上げた貯蓄の減少で年内の個人消費は低迷する見通し。

　　ＣＢＯはＧＤＰ予測を２月時点の予想から下方修正したが、インフレ率の見通しは若干引き上げた。

項目（年率）3Q 20234Q 20231Q 20242Q 2024
実質ＧＤＰ（７月予想）0.6%0.3%0.9%1.4%
　実質ＧＤＰ（２月予想）0.5%1.4%2.2%2.5%
ＰＣＥ価格指数（７月予想）3%3.1%2.8%2.5%
　ＰＣＥ価格指数（２月予想） 3.3%3%2.6%2.4%
コアＰＣＥ価格指数（７月予想）3.7%3.4%3.1%2.9%
　コアＰＣＥ価格指数（２月予想）3.3%3%2.9%2.8%
失業率（７月予想）4.9%4.8%4.4%4.1%
 　失業率（２月予想）4.9%5.1%5.1%4.9%

　　インフレ率は25年末まで鈍化傾向が続く見通し。米金融当局が重視するインフレ指標の個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は10－12月（第４四半期）に前年同期比3.3％上昇が予想されている。

原題：US Economy Will Skirt a Recession, Latest CBO Projections Show（抜粋）

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