米は景気後退回避へ、金利高と失業率悪化が消費の重しに－ＣＢＯ予測

米議会予算局（ＣＢＯ）の 最新予測によると、米経済は金利上昇と失業率悪化が個人消費の重しになる一方、リセッション（景気後退）入りを回避できるほどの強さを発揮する見通しだ。

ＣＢＯによれば、国内総生産（ＧＤＰ）は今年下期に年率0.4％増となった後、2024年と25年にかけて着実に改善すると見込まれる。ただ借り入れコスト上昇に加え、新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）期に積み上げた貯蓄の減少で年内の個人消費は低迷する見通し。

ＣＢＯはＧＤＰ予測を２月時点の予想から下方修正したが、インフレ率の見通しは若干引き上げた。

項目（年率） 3Q 2023 4Q 2023 1Q 2024 2Q 2024 実質ＧＤＰ（７月予想） 0.6% 0.3% 0.9% 1.4% 実質ＧＤＰ（２月予想） 0.5% 1.4% 2.2% 2.5% ＰＣＥ価格指数（７月予想） 3% 3.1% 2.8% 2.5% ＰＣＥ価格指数（２月予想） 3.3% 3% 2.6% 2.4% コアＰＣＥ価格指数（７月予想） 3.7% 3.4% 3.1% 2.9% コアＰＣＥ価格指数（２月予想） 3.3% 3% 2.9% 2.8% 失業率（７月予想） 4.9% 4.8% 4.4% 4.1% 失業率（２月予想） 4.9% 5.1% 5.1% 4.9%

インフレ率は25年末まで鈍化傾向が続く見通し。米金融当局が重視するインフレ指標の個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は10－12月（第４四半期）に前年同期比3.3％上昇が予想されている。

原題： US Economy Will Skirt a Recession, Latest CBO Projections Show（抜粋）