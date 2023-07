イーベイ株、時間外で下落－７～９月利益見通しが市場予想下回る

26日の米株式市場時間外取引で、電子商取引サイトを運営する米 イーベイの株価が下落。同社の7-9月(第3四半期)利益見通しはアナリスト予想をわずかに下回り、顧客ベースが縮小する中で業績が伸び悩んでいることが示唆された。

26日の発表資料によると、7-9月期の1株利益は0.96-1.01ドルとなる見通し。アナリスト予想は1.02ドルだった。

株価は時間外取引で一時約5%下げた。

4-6月(第2四半期)の流通取引総額(GMV)は182億ドル(約2兆5500億円)と前年同期比で2%減少したものの、アナリスト予想平均は上回った。アクティブバイヤー数は同4%減の1億3200万人。

