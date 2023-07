ＬＭＥ銅下落、ＦＯＭＣの政策発表控え－大半の工業用金属が値下がり

26日のロンドン金属取引所(LME)の銅相場は下落。他の工業用金属も値下がりした。米連邦公開市場委員会(FOMC)の政策発表を前に、リスク志向が後退した。

米連邦公開市場委員会( FOMC)は25、26日に開催した定例会合で、主要政策金利を0.25ポイント引き上げることを決定。一段のインフレ沈静化に向けて政策を微調整する中、さらなる利上げに動く可能性も残した。

工業用金属6種で構成するLMEX指数は前日、5月以来の高水準となった。中国の最高指導部が低迷する不動産市場と地方政府の債務負担軽減に向けた追加支援を 示唆したことで、商品の需要見通しが改善された。

LMEの銅相場は0.7%安の1トン=8617.50ドルで終了。スズを除く全ての非鉄金属が下落した。ニッケルは3.8%安で引けた。過去2営業日で約8%上昇していた。

原題:Copper Declines With Other Industrial Metals Before Fed Decision、LME 3-Month Copper Closes Lower; Nickel Drops(抜粋)