【欧州市況】株は反落、欧米の金融政策発表控えドイツ債は下落

26日の欧州株は反落。相次ぐ企業決算やこの日発表される米連邦公開市場委員会(FOMC)の金融政策が意識された。

ストックス欧州600指数は0.5%安。業種別指数では一般消費財・サービスが特に売られた。フランスの高級ブランドグループ、LVMHモエヘネシー・ルイヴィトンは下落。同社の4-6月(第2四半期) 決算では米富裕層による消費減速の兆候が新たに示された。

欧州債市場ではドイツ債が6日以来の大幅安。この日のFOMCや27日の欧州中央銀行(ECB)の政策発表を控えポジション調整が入った。

トレーダーによる今週のECBの利上げ幅見通しは25ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)、ピーク金利見通しは年末で3.95%。来年は計63bpの利下げが織り込まれているが、前日の同72bpから低下した。

英国債は小幅安。利回り曲線はツイストフラット化した。短期金融市場ではイングランド銀行(英中央銀行)の利上げ見通しは一時11bp上昇。トレーダーは来週の英中銀の利上げ見通しを38bp織り込んでいる。ピーク金利見通しは来年2月で5.98%。

7月26日の欧州マーケット概観(表はロンドン午後6時現在)

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 3.13% +0.06 独国債10年物 2.49% +0.06 英国債10年物 4.28% +0.01

