米マテルのリチャード・ディクソン社長兼最高執行責任者(COO)が米ギャップの次期最高経営責任者(CEO)に就任すると、米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)が両社の発表を引用して報じた。

マテルは26日早く、ディクソン氏の退社について従業員に伝えたという。

原題:Gap Taps Mattel’s Richard Dickson to Be Its Next CEO: WSJ(抜粋)