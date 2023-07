オーストラリアの4-6月(第2四半期)の消費者物価指数(CPI)上昇率は、前年同期比6%と予想(6.2%)以上に鈍化した。豪統計局が26日発表した。世界的なインフレ減速傾向を反映する数字となったことで、オーストラリア準備銀行(中央銀行)が次回政策決定会合で、政策金利を再び据え置く正当性を裏付けることになりそうだ。

CPIは全体で前期比0.8%上昇(予想1%上昇)

CPIトリム平均は前年同期比5.9%上昇(同6%上昇)

CPIトリム平均は前期比0.9%上昇(同1.1%上昇)

CPI加重中央値は前年同期比5.5%上昇(同5.4%上昇)

CPI加重中央値は前期比1%上昇(同1.1%上昇)

原題: Australia’s Cooler Inflation Bolsters Case for RBA to Stand Pat、Australia 2Q Trimmed Mean CPI Rises 0.9% Q/q, Est. +1.1%(抜粋)