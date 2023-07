ロシアのプーチン大統領は10月に中国を訪問し、「一帯一路」フォーラムに参加する予定だと、ウシャコフ大統領補佐官の話としてインタファクス通信が報じた。

プーチン氏はトルコ訪問も予定しているが、具体的な日程はまだ決まっていないという。

同氏には国際刑事裁判所(ICC)の逮捕状が出ており、来月南アフリカ共和国で行われる新興5カ国「BRICS」の首脳会議は 欠席を決めた。逮捕される恐れを回避した。

