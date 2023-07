中国は26日から北朝鮮に代表団を派遣する。中国共産党中央対外連絡部が24日の声明で発表した。中国の代表団が北朝鮮入りするのは新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)が2020年に始まってから初めてとみられる。

声明によれば、中国共産党の李鴻忠政治局員率いる代表団は朝鮮戦争の休戦協定締結から70年を記念する式典に参加する。

原題:Chinese Delegation to Visit North Korea in First Since Covid (抜粋)