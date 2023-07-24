【欧州市況】株ほぼ変わらず、決算や金融政策意識－ドイツ債は続伸

24日の欧州株はほぼ変わらず。今週は決算シーズンがヤマ場を迎えるほか、主要中央銀行が発表する金融政策判断が意識されている。

ストックス欧州600指数はほぼ変わらず。業種別株価指数ではメディア、テクノロジーが下落した一方、通信とエネルギーは上昇した。

欧州債市場ではドイツ債が続伸。フランスやドイツ、 ユーロ圏の購買担当者指数（ＰＭＩ）が市場予想を下回り、今後数カ月の景気はさらに悪化する可能性が示唆されたことに反応した。

短期金融市場では、欧州中央銀行（ＥＣＢ）が今週発表する利上げ幅は24ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）と織り込まれている。ピーク金利見通しは１ｂｐ低下して3.95％。来年は計73ｂｐの利下げが織り込まれている。先週は同65ｂｐだった。

スペイン債は10年債が他のユーロ圏国債をアンダーパフォームした。23日投開票の スペイン総選挙では中道右派の野党・国民党が最多議席を獲得したが、議会下院の過半数確保には至らなかった。

英国債は上げ幅を削る展開となった。英総合ＰＭＩが市場予想に届かず、６カ月ぶりの低水準となったことが材料。トレーダーの間ではイングランド銀行（英中央銀行）が来週0.5ポイント利上げする確率は50％。ピーク金利見通しは４ｂｐ低下し、来年２月に5.89％となった。

7月24日の欧州マーケット概観（表はロンドン午後６時現在）

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 3.05% -0.05 独国債10年物 2.43% -0.04 英国債10年物 4.26% -0.02

原題： European Shares Subdued; Spain’s IBEX Drops on Inconclusive Vote

Bunds Bull Steepen After PMI Misses: End-of-Day Curves, Spreads

（抜粋）