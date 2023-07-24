ドル・円は141円台半ば、ＦＯＭＣ控えて米金利上昇－日銀警戒は重し

25日朝の東京外国為替市場のドル・円相場は１ドル＝141円台半ばで推移。海外市場では米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を控えて、利上げ継続観測がドルを下支えした。一方、日本銀行のイールドカーブコントロール（長短金利操作、ＹＣＣ）修正観測も一部で根強く、円が買われる場面も見られた。

ドル・円は午前７時10分現在、前日比ほぼ横ばいの141円44銭 24日の米国時間に一時140円76銭まで下落



24日の米国債相場は下落。10年国債利回りは前週末比４ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）高い3.87％程度、２年国債利回りは８ｂｐ高い4.92％程度で終了した。２年債入札の影響や利上げ継続観測が背景。金利スワップ市場は26日のＦＯＭＣでの25ｂｐ利上げをほぼ織り込み、その後の利上げ確率も上昇した。

28日の日銀金融政策決定会合については、植田和男総裁の発言を背景に政策修正観測が後退しているものの、一部にＹＣＣ修正観測が根強い。日銀が同日公表する経済・物価情勢の展望（展望リポート）について、2023年度の物価見通しを大幅に引き上げる公算が大きいとの報道も出ている。

日銀、23年度物価見通し2.5％程度に大幅上方修正の公算大-関係者

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