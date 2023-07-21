【欧州市況】株は２週連騰、ドイツ債が反発－ＥＣＢ利上げ見通し低下

21日の欧州株は上昇。週間ベースで２週連続高となった。投資家は中央銀行の利上げ見通しを意識した。

ストックス欧州600指数は0.3％高。週間では１％近い上昇となった。この日はテクノロジー株が下落。四半期決算が 期待外れだったソフトウエア大手の独ＳＡＰは大幅に下げ、昨年12月以来の4.2％安で引けた。鉱業株も安い。一方でエネルギー株は上昇した。

欧州債市場ではドイツ債が反発。10年債を中心に上昇した。欧州中央銀行（ＥＣＢ）による来週の政策判断発表を控えて、トレーダーはＥＣＢの利上げ見通しを引き下げた。

短期金融市場ではＥＣＢが来週決定する利上げ幅を24ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）織り込んでいる。ターミナルレートは年末に3.97％。

英国債の利回り曲線はブルスティープ化。短期金融市場で見込まれるイングランド銀行（英中央銀行）のピーク金利は来年２月に5.93％だった。

7月21日の欧州マーケット概観（表はロンドン午後６時現在）

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 3.09% -0.03 独国債10年物 2.47% -0.02 英国債10年物 4.28% +0.00

原題： European Shares Gain for Second Week; Tech Drops on SAP Results

Bunds Snap Two-Day Fall Before Congested Week: End-of-Day Curves

（抜粋）