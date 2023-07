アリアンツの首席経済顧問を務めるモハメド・エラリアン氏によれば、今後5ー10年の米国と英国のインフレ目標は3%付近に設定される必要がある。現在の両国のインフレ目標は2%となっている。

ブルームバーグ・オピニオンのコラムニストでもあるエラリアン氏は21日、ブルームバーグ・サーベイランスのインタビューで、「大きな違いには聞こえないかもしれないが、時間の経過とともに実際に大きな違いが生じてくる」と述べた。

米金融政策当局が比較的早く2%の目標を達成することに焦点を当てている場合、米国はリセッション(景気後退)に追い込まれる恐れがあると同氏は指摘、それが米国にとって「重大なリスク」になるとの見方を示した。

同氏は米連邦公開市場委員会(FOMC)、欧州中央銀行(ECB)はそれぞれ来週に0.25ポイントの利上げを決定すると予想している。

