【米国市況】株は下落、ハイテク決算失望－追加利上げ観測の逆風吹く

20日の米国株式相場ではS&P500種株価指数とナスダック総合指数が反落。予想を下回る決算がハイテク企業から相次いだ。労働市場の底堅さをあらためて鮮明にする経済統計も、年内の追加利上げ観測を支えた。

株式 終値 前営業日比 変化率 S&P500種株価指数 4534.87 -30.85 -0.68% ダウ工業株30種平均 35225.18 163.97 0.47% ナスダック総合指数 14063.31 -294.71 -2.05%

ハイテク株の比重が高いナスダック100指数は2.3%下落。売上高見通しを嫌気された ネットフリックスが、今年最大の下げを記録した。 テスラは収益性悪化のリスクから売りが出た。

この日の下げは、今年の猛烈な勢いの上昇にブレーキをかけた格好。積極的な金融引き締めで景気見通しが揺らぐ中でも、S&P500種株価指数は年初から前日までに18%、ナスダック100指数は41%上昇した。

フェデレーテッド・ハーミーズのシニア・ポートフォリオ・マネジャー、ルイス・グラント氏は「この24時間だけを振り返ってみても、ウクライナでの戦争激化や、中国経済のさらなる減速、大手米銀が抱え込む多額の不動産損失などが話題になっている」とリポートで指摘。「これらの脅威に加え、数え切れない未知の要素がセンチメントの回復を押しとどめる可能性がある」と述べた。

19日には黒海輸送ルートを巡るロシアとウクライナの緊張激化で小麦相場が急伸したほか、ゴールドマン・サックス・グループが大幅な減益を発表した。20日のアジア時間には、 中国人民銀行(中央銀行)が人民元支援の強化に乗り出した。

一握りのハイテク株に依存した株式リターンは「行き過ぎ」であり、この先下降する前触れかもしれないとエーゴン・アセット・マネジメントのストラテジスト、キャメロン・マックリモン氏は警告する。

「S&P500種ではリターン銘柄の幅がどんどん狭くなっている。人工知能(AI)への楽観に基づいた少数のメガハイテク銘柄がその動因だ。これは強気疲れの典型的な兆候だ」とリポートで述べた。

米国債

米国債相場は下落。中期債利回りの上昇幅は10ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)を超えた。4営業日ぶりの下げ相場となったきっかけは、予想外に減少した新規失業保険申請件数だったが、その後も相場は下げ幅を拡大。他の要素が材料となった可能性を示唆した。

国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率 国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率 米30年債利回り 3.91% 7.1 1.84% 米10年債利回り 3.85% 10.4 2.77% 米2年債利回り 4.84% 7.7 1.62% 米東部時間 16時46分

失業保険統計が発表された直後は、期間の短い債券の利回りが特に顕著に上昇。スワップ市場は来週の利上げを完全に織り込んでいるが、その後の0.25ポイント利上げ確率がいくらか上昇した。

統計発表後も一段安となった理由は、トレーダーらにも明らかではない。季節的な薄商いが値動きを増幅させたとの見方がある。10年債利回りが前日、6月29日以来の低水準をつけていたこともあり、売りを誘った。

午後に行われた10年物インフレ連動米国債(TIPS)の入札では強い需要が見られ、利回りはこの日の高水準を離れた。

外為

ブルームバーグ・ドル指数は上昇。米新規失業保険申請件数が減少し、労働市場の底堅さが浮き彫りになった。来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)では利上げが確実視されているが、その後の追加利上げについてスワップ市場が織り込む確率は小幅に上昇した。

為替 直近値 前営業日比 変化率 ブルームバーグ・ドル指数 1210.89 4.56 0.38% ドル/円 ¥140.09 ¥0.44 0.32% ユーロ/ドル $1.1129 -$0.0072 -0.64% 米東部時間 16時46分

ドル指数は朝方のマイナスから反転し、この5営業日で4日めの上昇相場となった。

米新規失業保険申請が減少、2カ月ぶり低水準-労働力需要の強さ示唆

ユーロは対ドルで一時0.7%下落し、日中の下げとしては6月23日以来の大きさとなった。

ドルは対スイス・フランで5月5日以来の大幅高。対円では朝方の下げから上昇に転じ、140円台に乗せた。

原油

ニューヨーク原油先物相場は小幅に上昇。流動性が低い中、振れの大きい値動きとなった。

限月交代もあり、出来高は1月下旬以来の低水準にとどまった。需給面では、中国が鈍い景気のてこ入れを図る一方で、供給は世界的にタイト化するなど、見通しが依然不安定だ。

CIBCプライベート・ウェルスのシニア・エネルギー・トレーダーのレベッカ・バビン氏は「未決済建玉は今週、急激に減少している。確信度合いの低い取引行動を映しているほか、自動売買を手がけるトレーダーが引き続き価格決定を支配しているとの見方を補強するものだ」と述べた。

このところのドル高も、原油相場を一段と押し下げる方向に働いている。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物8月限は前日比28セント高の1バレル=75.63ドルで終了。8月限はこの日が最終取引日。9月限は75.65ドルで終えた。

ロンドンICEの北海ブレント9月限は18セント(0.2%)高の79.64ドル。

金

金スポット相場は続落。一時は5月中旬以来の高値をつける場面もあったが、ドルと米国債利回りが上昇する中でマイナス圏に押し戻された。

先週の米新規失業保険申請件数が予想外に減少したことを受け、7月のFOMC会合より後に、さらに利上げが実施されるとの観測が強まった。

スポット価格はニューヨーク時間午後4時10分現在、0.4%安の1オンス=1969.18ドル。

