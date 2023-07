【欧州市況】株は３日続伸、ドイツ債は米失業保険統計に反応し下落

20日の欧州株は3日続伸。6月半ば以来の高値となった。半導体の受託生産大手、 台湾積体電路製造(TSMC)の売上高見通し引き下げが嫌気され、半導体株が下落したものの鉱業やヘルスケア関連銘柄が上昇し、ストックス欧州600指数を押し上げた。

ストックス600は0.4%高。ヘルスケア株が上げを主導した一方で、テクノロジー株は企業決算を手掛かりに売られた。

欧州債市場ではドイツ債が中期債中心に下落。米国で発表された失業保険統計に反応した。先週の新規失業保険申請件数は2カ月ぶりの低水準となり、労働力需要の底堅さが示唆された。

米新規失業保険申請が減少、2カ月ぶり低水準-労働力需要の強さ示唆

短期金融市場では欧州中央銀行(ECB)のピーク金利見通しは変わらず。年末に3.98%と織り込まれている。ただ来年の金利については緩和観測が後退した。

英国債の利回り曲線はベアフラット化。トレーダーが織り込むイングランド銀行(英中央銀行)のターミナルレートは来年2月に5.95%となった。

7月20日の欧州マーケット概観(表はロンドン午後6時現在)

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 3.12% +0.05 独国債10年物 2.49% +0.05 英国債10年物 4.28% +0.06

