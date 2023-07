ロシアおよびウクライナのロシア占領地域の港に黒海経由で向かう船舶は21日から攻撃対象になり得ると、ウクライナ国防省がテレグラムに投稿した声明を通じて警告した。

これらの船舶は軍事貨物を積載していると見なされ得ると説明した。

原題:Ukraine: Ships Heading to Russia Black Sea Ports May Be Targets(抜粋)