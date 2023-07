中国、人民元支援を強化－中心レート設定や資本流入の促進措置も

中国人民元が20日、対ドルで大幅上昇している。中国人民銀行(中央銀行)は同日、人民元の中心レートを市場予想より元高水準に設定したほか、資本流入を促す措置も発表した。

人民銀はこの日の中心レートを1ドル=7.1466元に設定。ブルームバーグ調査の予想平均は7.2146元で、元高方向での予想との差は昨年11月以来の大きさだった。

また、人民銀は一部の規制を 調整し、国外からの借り入れ拡大を容認。企業や金融機関による越境資金調達の際に用いられる「マクロプルーデンス調整係数」を1.25から1.5に引き上げた。人民元が対ドルで2008年以来の安値を更新していた昨年10月にも、元の下支えを目的に係数を引き上げていた。

20日のオフショア人民元は7.17元台と、一時0.8%高。中国本土で取引される人民元もほぼ同じ上昇率となっている。

人民元は4-6月(第2四半期)に対ドルで5%超下げていた。米国との金融政策の乖離(かいり)が大きくなっているほか、中国の景気先行き懸念も根強いため、下押し圧力がかかっている。人民銀は6月下旬から中心レートを予想より元高水準に設定しており、元安への不快感を示唆していた。

RBCキャピタル・マーケッツのアジア為替戦略責任者、アルビン・タン氏は「ドル・元は前日も上昇し、人民銀にとっては気掛かりだった。このため、きょうは一段と強力な行動を余儀なくされた」と分析する。

「当局が直接的な介入に踏み切る可能性はまだ低く、外貨預金準備率の引き下げなど実行できる施策は他にもある。目先の中心レートは、予想との乖離が大きい状況が続くと見込まれる」と同氏は述べた。

原題: China Ramps Up Yuan Support With Fixing, Borrowing Measure Tweak、PBOC Boosts Yuan Support With Fix 680 Pips Stronger Than Est.(抜粋)