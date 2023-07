【米国市況】株は続伸、利上げサイクル終了への期待－アップル上昇

19日の米国株式相場は続伸。英国のインフレ鈍化が歓迎された。市場は引け直後に発表されるハイテク決算に注目した。

株式 終値 前営業日比 変化率 S&P500種株価指数 4565.72 10.74 0.24% ダウ工業株30種平均 35061.21 109.28 0.31% ナスダック総合指数 14358.02 4.38 0.03%

引け後に決算を発表したネットフリックスは時間外で下落。売上高見通しが市場予想を下回った。テスラは上昇。四半期利益が予想を上回った。

通常取引で アップルは上昇。人工知能(AI)ツールの自社開発を進めていることが、関係者によって明らかになった。朝方発表された ゴールドマン・サックス・グループの決算は、先に明らかになった競合他社とは対照的に利益が急減した。

英消費者物価指数(CPI)が過去1年余りで最も低い伸びとなったことを受け、中央銀行は利上げの手を緩められるとの見方が補強された。

ルネサンス・マクロ・リサーチの米経済調査責任者ニール・ダッタ氏は「リセッション(景気後退)リスクは劇的に後退した」と指摘。「市場はソフトランディング説にもう少し賭けても大丈夫なように思われる」とブルームバーグテレビジョンで述べ、「インフレ的なブーム再来のシナリオにもっと可能性を見いだしても良いだろう」と続けた。

動画:ブルームバーグ・サーベイランス 出所:ブルームバーグ

米中古車小売りのカーバナは株価が40%の急伸。債券保有者との間で債務再編で合意し、最大10億ドル(約1400億円)規模の株式公募を届け出た。

米通信大手の AT&Tは8.5%高。全米に張り巡らせた銅線通信網のうち、有害な鉛で覆われたケーブルはその10%に満たないと明らかにし、投資家の不安緩和に努めた。

高級ブランドを展開する仏ケリングの米預託証券は7%上げた。アクティビスト(物言う投資家)の標的にされていることを受けて、企業防衛アドバイザーに接触していると、内情を知る複数の関係者が明らかにした。

動画:ルネサンス・マクロのニール・ダッタ氏 出所:ブルームバーグ

米国債

米国債相場は上昇し、利回り曲線は平たん化した。10年債から30年債にかけて利回りは今月初めて、50日平均を一時下回った。朝方は英国債相場につれ高。予想以上に鈍化した英CPIに反応し、英国債市場では短期債を中心に買いが入った。米20年債入札では応札締め切りにかけて相場が上昇し、利回りが約5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)切り詰められたものの、旺盛な需要があった。

国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率 米30年債利回り 3.84% -5.7 -1.45% 米10年債利回り 3.74% -4.1 -1.08% 米2年債利回り 4.76% -0.2 -0.04% 米東部時間 16時43分

2-10年債の逆イールドは今月6日以来の100bp超えとなった。今年は2-10年債の逆イールドが最大111bpまで拡大することが2度あり、数十年来の水準を記録。いずれも追加利上げ観測がピークに達するのと同時だった。スワップ市場では26日の次回米連邦公開市場委員会(FOMC)での利上げが完全に織り込まれているが、良好なインフレ統計を受けて、そこから先の利上げ期待は後退している。

朝方の相場は6月の米住宅着工件数と建設許可件数がいずれも市場予想を下回ったことに支えられた。しかしモルガン・スタンレーによる67億5000万ドル規模の起債など大型案件が複数実行されると、米国債の上げは消失。午後に入ると1時の米国債応札締め切りにかけて、利回りは低下に転じた。

外為

ブルームバーグ・ドル指数は今月一番の上昇ペースとなった。主要10通貨の中ではポンドが4カ月ぶり大幅安。 英インフレ統計の弱い数字を受けて、英国債相場が急伸したことが背景にある。

為替 直近値 前営業日比 変化率 ブルームバーグ・ドル指数 1206.33 3.49 0.29% ドル/円 ¥139.72 ¥0.89 0.64% ユーロ/ドル $1.1202 -$0.0027 -0.24% 米東部時間 16時43分

ブラウン・ブラザーズ・ハリマンの通貨戦略グローバル責任者、ウィン・シン氏は「ついに流れがドルに味方する方向にシフトした」と述べ、その理由として英CPIの軟化と、日銀のハト派的コメント、今週相次いだECB当局者のハト派発言、さらには弱いデータとデフォルト増加という形で中国から悪いニュースが続いたことを指摘。「これでドルが強さを取り戻すしっかりした環境が整った」と話した。

ポンドは対ドルで一時1.3%下落、3月7日以来の大幅安となった。4営業日続落は5月以来の下落トレンド。

ポンドの対ドル相場 出所:ブルームバーグ

ドルは対円で上昇し、140円の節目に迫った。日本銀行の 植田和男総裁は18日、日銀が目指す持続的・安定的な2%の物価目標までに距離があるとの認識に変化がなければ、粘り強く金融緩和を続ける姿勢も変わらないとの見解を示した。

ユーロの対ドル相場は、英CPIを受けたポンドにつれ安となった。米国証券保管振替機構(DTCC)によれば、15億7000万ユーロ相当のオプションが1.1250ドルで最終取引を迎える。

原油

ニューヨーク原油先物相場は反落。この日発表された米在庫統計で需給引き締まりが示唆されたが、ほぼ材料視されず、ドル高が相場を圧迫した。

原油相場はプラス圏で推移していたが、結局は下落して終えた。20日の限月交代に伴うロールオーバーもあり、ボラティリティーは高かった。

米エネルギー情報局(EIA)の週間統計によると、先週の米原油在庫は70万8000バレル減少。米国の主要な原油受け渡し拠点であるオクラホマ州クッシングの在庫は2021年10月以降で最大の落ち込みとなった。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物8月限は前日比40セント(0.5%)安の1バレル=75.35ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント9月限は同17セント(0.2%)安の79.46ドル。

金

金スポット相場はやや軟調な展開。前日は5月以来の高値を付けていたが、この日はドル高が影響した。

英国のCPIが市場予想を下回ったことを受け、イングランド銀行(英中央銀行)のピーク金利予想が後退。ドルはポンドやユーロなどに対して上昇し、これが金相場への重しとなった。

英6月インフレ率7.9%、1年余りで最低-金利ピーク6%割れ観測 (2)

金スポット価格はニューヨーク時間午後2時54分現在、0.1%安の1オンス=1977.67ドル。

