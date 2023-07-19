【欧州市況】株上昇、英インフレ減速に反応－英国債は大幅上昇

【欧州市況】株上昇、英インフレ減速に反応－英国債は大幅上昇Macarena Munoz Montijano、Michael Msika
19日の欧州株は上昇。英国で発表された６月のインフレ率がここ１年余りで初めて８％を下回り、センチメントが押し上げられた。
英６月インフレ率7.9％､１年余りで最低－金利ピーク６％割れ観測 (2)
英ＦＴＳＥ100指数は1.8％上昇し、１カ月ぶりの高値。ＦＴＳＥ100よりも内需関連銘柄の比重が高いＦＴＳＥ250指数は3.8％高と、昨年11月以来の大幅高となった。
ストックス欧州600指数は0.3％高。業種別指数で不動産、エネルギーが上昇した一方、鉱業やメディアは下落した。
欧州債市場では英国債の利回り曲線がブルスティープ化。英インフレ統計に反応し、短期金融市場ではイングランド銀行（英中央銀行）の利上げ観測が後退した。
短期金融市場が見込む８月の英中銀会合で0.5ポイント利上げが決定される確率は50％に低下した。織り込まれているピーク金利の水準は5.90％と、23ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）低下。到達時期の見通しは来年２月と、これまでの来年３月から前倒しされた。
英２年債利回りは4.86％と５％を下回り、５週間ぶり低水準となった。
ドイツ債の利回り曲線はベアスティープ化。６月ユーロ圏消費者物価指数（ＣＰＩ）改定値でコアＣＰＩが速報値から上方修正されたことが響いた。短期金融市場が織り込む欧州中央銀行（ＥＣＢ）のピーク金利見通しは年末に3.98％と、１ｂｐ上昇した。
7月19日の欧州マーケット概観（表はロンドン午後６時現在）
|債券
|直近利回り
|前営業日比
|独国債2年物
|3.07%
|+0.02
|独国債10年物
|2.44%
|+0.05
|英国債10年物
|4.22%
|-0.12
原題：European Stocks Advance as UK Shares Jump on Slowing Inflation、Gilts Surge, BOE Hike Bets Dumped After CPI: End-of-Day Curves（抜粋）
これはブルームバーグ・オートメーションを利用して作成した記事です。