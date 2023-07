元クレディＳ花形トレーダーのファンド、今年上期に18％のリターン

元クレディ・スイスの花形トレーダー、ハムザ・レムスーガー氏は、自らのヘッジファンドで今年上期に18%のリターンを出した。レムスーガー氏はクレディ・スイス時代にリスクの高い欧州債トレーディングを手掛けて名を上げた。

ブルームバーグが確認した投資家資料によると、運用資産22億ドル(約3000億円)の「アリニ・クレジット・マスター」ファンドの2022年の運用成績はプラス5.7%だった。レムスーガー氏は昨年、スクエアポイン・キャピタルを含む投資家から約10億ドルを集め運用を開始。資産規模はそれ以来3倍の29億ドルになった。

ブルームバーグが継続調査するクレジットヘッジファンドの指数は、今年上期のリターンが平均3%程度だった。アリニの広報担当者はコメントを避けた。

レムスーガー氏が余暇に飼育しているオウムにちなんでアリニと名付けられた同ファンドは高利回り債と投資適格債のショートポジションを積み増しており、この先に迫る一連の満期を生かしての利益獲得を目指している。

原題:Lemssouguer’s Hedge Fund Arini Soars 18% in First Half of 2023

(抜粋)