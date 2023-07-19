テスラの充電規格、日産が「アリア」と将来のＥＶに採用へ Lin Cheng 2023年7月19日 22:24 JST A Nissan Motor Co. badge on an Ariya electric crossover sport utility vehicle (SUV) during a test driving event in Tokyo, Japan, on Monday, April 17, 2023. Photographer: Kiyoshi Ota/Bloomberg 日産自動車はクロスオーバー電気自動車（ＥＶ）の「アリア」と将来のＥＶモデルに、テスラの北米充電規格（ＮＡＣＳ）を採用することで同社と合意した。 2024年からアリアでＮＡＣＳ充電アダプターが使用できるようにする方針。2025年には米国とカナダでＮＡＣＳ対応の充電口（ポート）を備えたＥＶを発売するという。 ＮＡＣＳに将来の製品を対応させるとの発表は、日本の自動車メーカーでは日産が初めて。原題：Nissan to Adopt Tesla’s Charging Standard for Ariya & Future EVs（抜粋） これはブルームバーグ・オートメーションを利用して作成した記事です。 最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中 LEARN MORE