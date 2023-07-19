欧州新車販売、６月は11カ月連続で増加－ＥＶ需要と部品供給改善で

欧州の新車販売台数は６月に11カ月連続で増加した。電気自動車（ＥＶ）の需要拡大と部品供給の改善が寄与した。

欧州自動車工業会（ＡＣＥＡ）が19日発表した６月の新車登録台数は前年同月比19％増の127万台。バッテリー式ＥＶ（ＢＥＶ）が55％増えた一方、ディーゼル車は10％減少した。

Europe’s Car Sales Rise for Nearly a Year Registrations continue to recover from supply-chain woes Source: European Automobile Manufacturers’ Association

長く続いた半導体など重要部品の不足が和らぐ中、自動車メーカーは依然として受注残の解消に取り組んでいる。しかし、ＥＶ需要の急増に伴いサプライチェーンの目詰まりが再発する可能性に加え、生活費上昇や世界経済の成長鈍化で消費者が支出を控える可能性もあり、先行きは不透明だ。

完全ＥＶの登録台数は、ドイツが前年同月比64％増の５万2988台と欧州で最も多い。フランスも３万3280台とＥＶの伸びに貢献した。

メーカー別では、 フォルクスワーゲン（ＶＷ）が全ての燃料タイプを含むベースで同27％増の32万5612台とトップ。２位の ステランティスは2.5％減の21万495台だった。

ドイツ工場の生産能力拡大を計画している米 テスラは４万7606台と、前年同月の２倍余りに膨らんだ。

Europe’s Car-Sales Tallies How major automakers fared last month Source: European Automobile Manufacturers’ Association

原題： Europe Car Sales Rise 19% With Growth Streak Nearing a Full Year（抜粋）