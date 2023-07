【欧州市況】株上昇、企業決算に注目－国債は軒並み上昇

18日の欧州株は上昇。投資家の関心が経済統計や金融政策から企業決算へと移り始めた。スイスの製薬ノバルティスは利益見通しの引き上げと自社株買い計画が好感され上昇した。

ストックス欧州600指数は0.6%高。業種別では不動産、小売り、化学関連銘柄が上げを主導した。一方、通信株は下落した。

欧州債市場ではドイツ債が上昇。短期金融市場で欧州中央銀行(ECB)の金利見通しが低下した。ECB政策委員会メンバーのクノット・オランダ中銀総裁が来週の会合より後の引き締めは何も確約されていないと述べたことに反応した。

ECBクノット氏、9月利上げの見通しに反論-確約されていない (1)

トレーダーは来週のECB会合で決定する利上げ幅を前日と同じ24ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)と織り込んでいる。9月までの利上げ幅見通しは3bp低下した。ターミナルレートは年末で3.96%となっている。

2024年については72bpの利下げが織り込まれている。1週間前は50bp未満の利下げ見通しだった。

イタリア債は幅広い年限でアウトパフォーム。イタリア10年債と同年限のドイツ債とのスプレッドは3週間ぶりの小幅となった。

英国債も高い。同国のインフレ統計の発表を19日に控え、トレーダーのイングランド銀行(英中央銀行)の利上げ観測は後退。ピーク金利が来年3月に6.25%に達する確率は50%余りと、前日の80%から低下した。

7月18日の欧州マーケット概観(表はロンドン午後6時現在)

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 3.06% -0.13 独国債10年物 2.39% -0.09 英国債10年物 4.33% -0.10

