【米国市況】国債反落、経済指標堅調で楽観論弱まる－ドル138円後半

14日の米金融市場では国債が反落。この日発表された米経済指標が堅調な内容となり、米金融当局がインフレに関して勝利を宣言するのは時期尚早かもしれないとの見方が強まった。

国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率 米30年債利回り 3.93% 2.5 0.64% 米10年債利回り 3.83% 6.9 1.83% 米2年債利回り 4.77% 14.0 3.01% 米東部時間 16時55分

短期債が特に売られ、金融政策に敏感な2年債利回りは14ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の4.77%を付けた。過去2日間は金利が大きく下げていた。

米ミシガン大学が発表した7月の消費者マインド指数速報値は急伸し、約2年ぶり高水準となった。また、短期のインフレ期待も上昇した。

ストラテガスの創業パートナーの1人であるドン・リスミラー氏は米消費者マインドデータについて、「『責務達成』とはまだ言えないだろう」と指摘。「個人消費を左右する最も重要な要素は引き続き雇用で、それは依然として底堅い。しかし米労働市場の逼迫(ひっぱく)は長期インフレへの影響を判断する上でも重要だ」と述べた。

UBSチーフ・インベストメント・オフィスのソリタ・マルチェリ氏は、米経済指標はここのところ心強い内容で、ソフトランディング(軟着陸)の可能性が高まると指摘。しかし3つの理由から、株式よりも質の高い債券を引き続き選好しているという。

「マクロの好材料はS&P500種に既に織り込まれている」とマルチェリ氏は分析。「下期には、インフレ率が引き続き低下するが、米成長も減速するという環境を想定している。そうした状況は債券にとって望ましいが、総じて株式には不利だ。3つ目は、これまでに実施された利上げの遅行効果の度合いが不透明で、それはリセッション(景気後退)と金融政策の誤りの両方がリスクとして残ることを意味する」と記した。

米国株

S&P500種株価指数は小反落。週間ベースではなお6月半ば以来の大幅高となり、この日の動きは「値固め」だとの声が聞かれた。

株式 終値 前営業日比 変化率 S&P500種株価指数 4505.42 -4.62 -0.10% ダウ工業株30種平均 34509.03 113.89 0.33% ナスダック総合指数 14113.70 -24.87 -0.18%

JPモルガン・チェースとウェルズ・ファーゴ、シティグループがこの日公表した4-6月(第2四半期)決算は、金利高などを追い風に市場予想を上回った。ユナイテッドヘルス・グループは上昇。決算が医療コスト急騰を巡る不安を和らげる内容となった。AT&Tは下落し、29年ぶり安値に沈んだ。コスト増大への懸念が重しとなった。

バンク・オブ・アメリカ(BofA)のストラテジスト、マイケル・ハートネット氏は、景気が過熱もしないし冷え込みもしないだろうという市場の楽観論は長続きしない公算が大きいと分析。

「今のところゴルディロックスがリスク資産を支配している」としながらも、年後半にはインフレの加速や政策引き締めなどが予想されるとし、「8月下旬から9月上旬にかけてリスク資産をショートすることを考える」と同氏は説明した。

外為

外国為替市場ではドルが主要10通貨の大半に対して上昇。対円では一時0.8%高の1ドル=139円16銭を付けた。ただドル指数はこのまま行けば、週間ベースでは8カ月ぶりの大幅安。

為替 直近値 前営業日比 変化率 ブルームバーグ・ドル指数 1202.67 2.26 0.19% ドル/円 ¥138.82 ¥0.77 0.56% ユーロ/ドル $1.1228 $0.0002 0.02% 米東部時間 16時50分

円は週間では1月以来の大幅高。日本銀行が今月の会合でイールドカーブコントロール(長短金利操作、YCC)政策を修正する可能性が意識された。

カマクシャ・トリベディ氏らゴールドマン・サックスのストラテジストはドル・円について、「ここまでの日米金利差の動きの大半は米実質金利によるところが大きかったため、日銀がYCC政策を修正するという当社エコノミストの基本シナリオを市場がもっと完全に織り込んだ場合には、7月の日銀会合にかけて円にはなお一定の上昇余地があると考える」とリポートで指摘した。

ソリタ・マルチェリ、マーク・ヘーフェル両氏らUBSのストラテジストは「当社の予測期間にわたって、一段のドル安に備えるよう勧める」と14日のリポートに記述。「円選好の見方を維持するほか、ユーロの判断を最も選好すべき通貨に引き上げる」と続けた。ユーロについては、2024年6月までに1.18ドルに上昇するとみている。

原油

ニューヨーク原油先物相場は反落。利益確定の売りが出たことに加え、200日移動平均線が上値を重くした。

アフリカでの供給障害に加え、ロシア産原油の供給がようやく減少に向かい、週間ではウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)と北海ブレントは共に3週連続で上昇した。

WTIは1バレル=75ドル前後で終え、週間では約2%上昇。WTIは4月に200日移動平均線に近づいたが、昨年8月以来、同水準を超えていない。

CIBCプライベート・ウェルスのシニア・エネルギー・トレーダーのレベッカ・バビン氏は「原油は再び重要な抵抗線に直面しており、この日はテクニカル要因が主導する取引になっている」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物8月限は前日比1.47ドル(1.9%)安の1バレル=75.42ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント9月限は同1.49ドル安の79.87ドル。

金

ニューヨーク金先物相場はほぼ変わらず。週ベースでは4月以来の大幅高となった。米経済指標がインフレ鈍化を示し、米利上げサイクルが終わりに近づいているとの観測が強まったことから、週間では金買いが膨らんだ。

ニューヨーク商品取引所(COMEX)の先物8月限は前日比0.6ドル(0.1%未満)高の1オンス=1964.40ドルで取引を終えた。週間では1.7%高。

