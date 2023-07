【米国市況】株は４日続伸、ＰＰＩも利上げ終了示唆－一時137円92銭

13日の米株式相場は4日続伸。6月の米生産者物価指数(PPI)も利上げ局面がピークに近いとの見方を強めたため、買いが続いた。S&P500種株価指数は節目の4500を上抜けた。

株式 終値 前営業日比 変化率 S&P500種株価指数 4510.04 37.88 0.85% ダウ工業株30種平均 34395.14 47.71 0.14% ナスダック総合指数 14138.57 219.61 1.58%

PPIは前年同月比0.1%上昇と、約3年ぶりの低い伸びとなった。インフレ鈍化という明るい面に注目が集まり、「ディスインフレ」が突如として市場の流行語となった。食品とエネルギーを除くコアPPIは前年同月比2.4%上昇。

セントルイス連銀のブラード総裁が13日付で辞任したことも株価の支援材料となった。同総裁はインフレ抑制を目指す現在の引き締めサイクルを通じて積極的な利上げを主張してきた。

アマゾン・ドット・コムは10カ月ぶり高値。11、12両日に実施したプライムデー・セールの米オンライン売上高は過去最高を記録した。グーグルの親会社アルファベットも上昇。JPモルガン・チェースやシティグループ、ウェルズ・ファーゴの決算を控え、銀行株も高い。

インデペンデント・アドバイザー・アライアンス(IAA)の最高投資責任者、クリス・ザキャレリ氏は「ディスインフレのシナリオが完全に現実のものになっている」と指摘。「インフレは全面的に低下しているようだ。米金融当局は今月に再び利上げを実施する可能性が高いとなおみられているが、年内の利上げはそれで終わりになる可能性が非常に高い」と述べた。

シティー・インデックスのシニア金融市場アナリスト、フィオナ・シンコッタ氏は、最近の経済指標は米金融政策が効果を発揮していることを明確に示しているとしながらも、インフレに対して勝利したと宣言するには時期尚早だろうとの見方を示した。「選ぶ必要があるとしたら、7月と年内にもう1回という2回利上げ派に組するかもしれない。ただ、7月の後の追加利上げが必要かどうかに疑問を呈する当局者は増えると思う」と述べた。

サンフランシスコ連銀のデーリー総裁は米経済専門局CNBCで、インフレ率を目標水準に下げる取り組みが終了したと宣言するのは時期尚早だと述べた。12日に発表された物価データは「非常にポジティブだった」と評価しつつ、「インフレを2%に押し下げる決意は変わらないため、これについては様子見モードだ」と述べた。

経済状況を巡る議論以外では、14日に事実上スタートする第2四半期の決算発表シーズンが待たれている。利益が予想を上回ることへのハードルは低そうなため、注目は企業が示す見通しだ。

TIAAバンクの世界市場担当プレジデント、クリス・ギャフニー氏は「注目はもちろん決算だ。数字の善しあしや企業の現状、企業が示す見通しに目を向けるだろう」と述べた。

米国債

米国債相場は短中期債を中心に続伸。前日の消費者物価指数(CPI)後の買いが続いた。

国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率 米30年債利回り 3.90% -4.4 -1.13% 米10年債利回り 3.76% -9.4 -2.43% 米2年債利回り 4.63% -11.8 -2.49% 米東部時間 16時44分

外為

ドルは主要通貨10通貨の全てに対して下落。PPIを受けた米国債利回りの低下を嫌気して、ドル売りがふくらんだ。ブルームバーグ・ドル・スポット指数は2022年4月上旬以来の安値水準となった。特にスウェーデン・クローナと豪ドルの上げが目立った。円は一時0.4%高の1ドル=137円92銭を付けた。

為替 直近値 前営業日比 変化率 ブルームバーグ・ドル指数 1200.41 -8.26 -0.68% ドル/円 ¥138.06 -¥0.44 -0.32% ユーロ/ドル $1.1226 $0.0097 0.87% 米東部時間 16時44分

ゴールドマン・サックスのアナリストは13日付のリポートで、ドルの軟調が続くとしながらも、過去のドル高反転局面ほどは下げないとの見通しを示した。スウェーデン・クローナや円など金利差拡大見通しから圧力を受けていた通貨がいくらか恩恵を受けると指摘した。

原油

ニューヨーク原油先物相場は続伸。供給懸念が広がる中、国際的な指標である北海ブレント原油は11週間ぶり高値に上昇した。

リビアではエルフィール油田に続き、同国で2番目に大きいシャララ油田も抗議活動の影響で操業停止に追い込まれている。シャララ油田の産出量は日量25万バレル程度。

CIBCプライベート・ウェルスのシニア・エネルギー・トレーダーのレベッカ・バビン氏は、市場の懸念が供給過剰から供給不足に移る中、リビアでの生産障害に関心が高まっていると指摘。「マクロ的環境が改善しており、あらゆる供給が重要になっている」とした。

原油先物相場は最近、100日移動平均を上抜けしており、次は200日移動平均(ブレント原油は82.50ドル前後、WTI原油は77.30ドル前後)を超えるかどうかが焦点となっている。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物8月限は前日比1.14ドル(1.5%)高の1バレル=76.89ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント9月限は同1.25ドル(1.6%)高の81.36ドル。

金

ニューヨーク金先物相場は3日続伸。前日に続いて米国のインフレ鈍化を示す 指標が発表され、米利上げサイクルが終わりに近付いているとの観測が強まった。

金相場は7日の 米雇用統計発表後から上げ基調が継続。同統計では雇用者数の伸びが市場予想を下回り、2020年末以来の小幅な増加にとどまった。

ペッパーストーン・グループの調査責任者、クリス・ウェストン氏は「金相場の最高潮はこれから訪れる。市場でリセッション(景気後退)トレードが始まるのを目にする時だろう」と指摘。「しかし、現時点ではその段階には至っていないため、じり高の展開になりそうだ」と語った。

ニューヨーク商品取引所(COMEX)の先物8月限は前日比2.1ドル(0.1%)高の1オンス=1963.80ドルで取引を終えた。

原題: Stock Bulls Cheer Wall Street’s Disinflation Trade: Markets Wrap(抜粋)

Treasuries Extend Bull Steepening; 2024 Fed Cut Pricing Ramps Up

Dollar Drops Against Key Peers as Antipodeans Gain: Inside G-10

Oil Settles at 11-Week High as Supply Outages Tighten Market

Gold Steadies and Copper Gains on Bets Fed Will Tighten Less