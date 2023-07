米新規失業保険申請件数、予想外に減少－労働市場の堅調持続を示唆

先週の米新規失業保険申請件数は市場予想に反して減少。企業が雇用者を手放さず、人員確保に努めている状況が示唆された。

キーポイント 新規失業保険申請件数(7月8日終了週)は前週比1万2000件減の23万7000件 ブルームバーグが調査したエコノミスト予想(中央値)では25万件への増加が見込まれていた 前週は24万9000件(速報値24万8000件)に修正



失業保険の継続受給者数は7月1日終了週に1万1000人増の172万9000人。4週間ぶりに増加に転じた。

ブルームバーグ・エコノミクスのイライザ・ウィンガー氏らエコノミストは「レイオフ通告に関するわれわれの分析に基づくと、7月8日終了週に申請件数が減少したことは驚きではない。これまでに得られた各州の通告は、9月の早い時期に申請件数が再び急増することを示唆している。夏が終わり、季節労働者がレイオフされる時期だ」と述べた。

より変動の少ない失業保険申請の4週移動平均は24万6750件に減少した。

季節調整前ベースでは25万8614件に増加。州別ではニューヨーク、オハイオ、ペンシルベニアなどで特に増加が目立った。一方、ニュージャージーやコネティカット、ミシガンなどでは減少幅が大きかった。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題: US Jobless Claims Dip to 237,000 as Labor Market Stays Resilient(抜粋)、US Weekly Jobless Claims Fell 12K to 237K; Est. 250K(抜粋)