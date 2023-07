中国国家インターネット情報弁公室は13日、米オープンAIの「ChatGPT(チャットGPT)」のような生成人工知能(AI)サービスに関する規定を最終決定したとし、8月15日から適用されると声明で発表した。

生成AIサービスは運用許可取得前にセキュリティー審査を受けることが義務付けられる。

