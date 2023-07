中国輸出、６月は２カ月連続で前年割れ－景気低迷に拍車

中国の輸出が6月も減少し、2カ月連続で前年割れとなった。景気回復の遅れに輸出低迷が拍車をかけている。

税関総署が13日発表した6月の輸出はドルベースで前年同月比12.4%減り、2020年2月以来の大きな減少率となった。エコノミスト予想は10%減だった。

輸入は6.8%減と、こちらも予想(4.1%減)を超える落ち込み。貿易黒字は706億ドル(約9兆7800億円)。

世界的需要が過去3年ほど中国の成長を後押ししてきたが、22年後半にはその勢いに陰りが見え始め、23年1-6月のうち4カ月でドル建て輸出が減少した。

6月の輸出は米国向けが前年同月比23.7%減の427億ドル、対欧州連合(EU)では12.9%減。日本向けは15.6%減った。

原題: China’s Exports Drop For Second Month in Blow to Slowing Economy、*CHINA EXPORTS CONTRACT MOST SINCE FEB. 2020、China June Exports to US -23.7% Y/y, EU -12.9% Y/y; By Country(抜粋)