6月の米消費者物価指数(CPI)は過去2年余りで最も低い伸びにとどまった。物価圧力を抑制する米金融当局の取り組みが奏功していることを示唆した。

キーポイント 総合CPIは前年同月比3%上昇-市場予想は3.1%上昇 前月は4%上昇 前月比では0.2%上昇-市場予想0.3%上昇 前月は0.1%上昇

変動の大きい食品とエネルギーを除くコアCPIは前年同月比4.8%上昇-市場予想5%上昇 2021年終盤以来の低い伸び 前月は5.3%上昇 前月比では0.2%上昇-市場予想0.3%上昇 前月は0.4%上昇



統計の詳細は表をご覧ください。

原題: US Inflation Cools to 3% and Core CPI Rises Less Than Forecast(抜粋)、US June CPI Rose 0.2%, Below Estimate(抜粋)