ニュージーランド(NZ)準備銀行(中央銀行)は12日、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレート(OCR)を5.5%に据え置くことを決定した。ブルームバーグが調査したエコノミスト全員が政策金利の据え置きを予想していた。

原題:NZ Holds Key Rate at 5.5%, as Seen by All Surveyed Economists(抜粋)