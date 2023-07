中国の新規融資、６月は予想上回る－金利引き下げで与信に勢い

中国で新規融資の供与が6月に加速した。中国人民銀行(中央銀行)が同月半ばに金利を引き下げたことが与信に勢いを与えたようだ。

人民銀が11日発表した6月の新規融資は3兆500億元(約59兆4600億円)と、ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の2兆3000億元を上回った。前年同月は2兆8000億元だった。

経済全体のファイナンス規模は4兆2000億元。ブルームバーグ調査の予想中央値(3兆1000億元)を上回ったが、前年同月の5兆2000億元には届かなかった。

6月のマネーサプライ(通貨供給量)統計では、M2が前年同月比11.3%増えた。予想は11.2%増だった。

