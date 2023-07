マレーシアのアンワル首相は電気自動車(EV)メーカー、米テスラのイーロン・マスク最高経営責任者(CEO)と週内にオンラインで会談すると、ザフルル国際貿易・産業相が10日明らかにした。

ザフルル氏はクアラルンプールで開かれた「国際エレクトリック・モビリティー・ショーケース2023」で、テスラが今月20日にマレーシアに正式参入するとの地元メディアの報道を確認した。

テスラは3月、東南アジアのEV需要拡大を受けてマレーシアでの販売に乗り出すと説明していた。同国にオフィスを設けるほか、サービスセンターも導入し、充電設備のスーパーチャージャー網を構築する計画だ。

原題:Malaysia PM to Meet Virtually With Elon Musk by End of This Week(抜粋)