【欧州市況】株は小反発、英短期債が上昇－米雇用統計の内容を見極め

7日の欧州株は小反発し、週間の下げをやや縮めた。この日発表された 米雇用統計が連邦公開市場委員会(FOMC)の金融政策判断にどう影響するのか、投資家は見極めようとした。

ストックス欧州600指数は0.1%高。雇用統計発表後には一時0.5%上昇した。週間の下落率は3.1%となり、3月半ば以来の大きさ。この日は化学や鉱業が上げを主導した一方、メディアやヘルスケアの下げが目立った。

個別では、スイスの製薬会社ノバルティスが下落。心不全治療薬「エントレスト」の特許を米判事は無効とした。

欧州債市場では、英国の短期債が上昇。米雇用統計が市場予想よりも弱く、成長期待が後退したため英中銀の利上げ見通しも弱まった。

英2年債利回りは一時15ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下して5.35%。低下幅は、15年ぶりの高水準に達した前日の上昇分を上回った。短期金融市場が見込むイングランド銀行(英中央銀行)のピーク金利は来年3月に6.45%と、17ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下した。

ドイツ債は2年債と10年債の逆イールドが5bp縮小して62.5bpとなった。30年ぶりの大きさを記録した週初と比べ、22bp縮小したことになる。

7月7日の欧州マーケット概観(表はロンドン午後6時現在)

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 3.25% -0.05 独国債10年物 2.64% +0.01 英国債10年物 4.65% -0.01

原題: European Stocks Trim Weekly Drop as Traders Mull Rates Outlook(抜粋)

Bunds, Gilts Twist Steepen as US Jobs Cool: End-of-Day Curves、Gilts Bull Steepen, BOE Bets Pared After Historic Weekly Moves(抜粋)