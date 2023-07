ドルが下落、142円台前半－米雇用統計受け追加利上げ観測やや後退

7日午前のニューヨーク外国為替市場でドルが下落。6月の米雇用統計を受けて、追加利上げ観測がやや後退した。同統計では雇用者数が前月比20万9000人増と、市場予想の23万人増を下回った。一方、平均時給の伸びは市場予想を上回り、失業率は低下した。

米雇用者数、6月は予想下回る20.9万人増-労働市場に減速の兆し (1)

ドルは対円では一時1.3%安の1ドル=142円17銭を付けた。

為替 直近値 前営業日比 変化率 ブルームバーグ・ドル指数 1227.60 -7.60 -0.62% ドル/円 ¥142.19 -¥1.88 -1.30% ユーロ/ドル $1.0949 $0.0060 0.55% 米東部時間 10時45分

米国債市場では金融政策に敏感な2年債利回りが5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の4.93%。一時は12bp下げる場面もあった。

クレディ・アグリコルCIBのG10為替調査・戦略責任者、バレンティン・マリノフ氏は「条件反射的なドル下落」の動きは弱まると指摘。「金利市場がここからさらに積極的な米金融引き締めを織り込むのに伴い、ドルは持ち直す」と同氏は見込んでいる。

原題:Dollar Drops After US Jobs Data, Yen Climbs to Two-Week High、Dollar Drops After US Jobs Data; Yen Leads Gains: Inside G-10、 Stocks Mixed After Still Too Strong US Jobs Data: Markets Wrap(抜粋)