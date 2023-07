ＥＣＢ副総裁とギリシャ中銀総裁、９月会合の見通しは不透明

欧州中央銀行(ECB)のデギンドス副総裁は7日、基調的なインフレがピークを迎えつつあるとの楽観的な見方を示す一方、今月実施される可能性が高い利上げの後の金利動向について定まった見解はないと述べた。

同副総裁はロンドンで講演し、「基調的な物価上昇圧力は依然として強いものの、ほとんどの指標は軟化の兆しを見せ始めている」と語った。

ECB政策委員会でタカ派寄りの一人であるデギンドス副総裁は、「われわれは7月に25ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)の利上げを行うつもりだ」が、「9月にどうするかは未決定の問題だ」と話した。

ECB政策委員としてはよりハト派色の強いストゥルナラス・ギリシャ銀行(中銀)総裁も同日、同様の見解を示した。7月の利上げは「多かれ少なかれ確実」だが、その次の会合については「さっぱり分からない」と発言した。

「9月を過ぎて利上げが行われるなら、私には驚きだ」とも述べ、インフレデータは「悲観的な状況を示していない」と説明。「物価と賃金のスパイラルはまだ見られない」と語った。

デギンドス副総裁はコアインフレが収束し始めた感触があり、今後の方向性に期待が持てるとし、「基調インフレの数値の範囲は最近狭まり始めている。これは中期的なインフレの下降軌道を巡り、異常に高いレベルの不確実性がいくらか和らぎ始めたことを示唆している」と述べた。

同副総裁は実体経済の一部に引き締めの影響が出始めているとの見方も示し、「サービスインフレ、特に労働コストを注視する必要がある」と主張した。

