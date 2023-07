台湾の輸出が6月に急減した。2009年以来最も大きな前年割れとなり、世界的な電子機器需要の低迷と景気への影響に対する懸念が強まった。

台湾財政部(財務省)が7日発表した6月の輸出額は前年同月比23.4%減の323億ドル(約4兆6200億円)と、09年8月以来の減少率を記録。

ブルームバーグのエコノミスト調査で予想されていた13.5%減や5月の14.1%減を大きく超える落ち込みとなった。

原題:Taiwan Exports Plunge at Fastest Pace in 14 Years on Demand Woes (抜粋)