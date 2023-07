クレディＳを日本の投資家が提訴－グリーンシル絡みの債券巡り

スイスの金融大手クレディ・スイス・グループが英金融ベンチャーのグリーンシル・キャピタル(2021年3月に経営破綻)と運営していたファンドに連動する仕組み債を巡り、日本法人のクレディ・スイス証券からこの仕組み債を購入した日本の投資家が、同法人を相手取り訴訟を起こした。クレディ・スイスと同行を救済買収したUBSグループに残っている法的な課題が浮き彫りとなった。

原告側の日本企業とその創業者の代理人を務める山崎・丸の内法律事務所が7日、東京地裁に訴訟を提起。被告に対し、約70億円の支払いを求めている。

ブルームバーグ・ニュースが確認した訴状によると、原告はクレディ・スイス側が当該証券の販売時に不適切な商品説明を行ったと主張。この証券は後に停止したサプライチェーン・ファイナンス・ファンドに関連している。

クレディ・スイス証券の広報担当者はコメントを控えた。山崎・丸の内法律事務所の山崎大樹弁護士は、「クレディ・スイス・グループによるファンド運営、およびクレディ・スイス証券による販売時の商品説明のいずれにも問題があった。裁判でもこの点を明らかにしていきたいと考えている」と回答した。

訴状によれば、原告側はクレディ・スイス・ノバ(Lux)サプライチェーン・ファイナンス・ハイインカム・ファンドの成績にリターンが連動する4種の仕組み債を購入。同証券はレバレッジの特徴を持ち、うまくいけばリターンが増幅される一方、逆なら損失が膨らむ恐れもある。

クレディ・スイスの商品説明資料とセールス担当者は原告に対し、同ファンドが売掛債権を原資産とする証券だけでなく、リスクがはるかに高い未発生のいわゆる「将来債権」を裏付けとする証券にも投資しているとは説明しなかったと原告側は主張。

訴状によると、クレディ・スイス側はこうした債券にはストップ・ロス条項が設定されており、債券価格が70%を下回った場合、自動的に償還されると説明していたが、トリガーに達したとみられるにもかかわらず、早期償還されていないという。

原題:Credit Suisse Sued in Japan Over Sale of Greensill-Linked Bonds(抜粋)