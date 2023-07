5月の米求人件数は982万4000件に減少した。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は990万件だった。前月は1032万件(速報値1010万3000件)に上方修正された。

米労働省雇用動態調査(JOLTS)の詳細は統計表をご覧ください。

原題:US Job Openings Fell to 9.824M in May, Est. 9.9M (抜粋)