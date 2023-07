ドル高は年内続き夏に147円、その後ドル安で来年中に125円－ＢｏｆＡ

米銀バンク・オブ・アメリカ( BofA)は、長引くインフレに伴い米金利が長期にわたり高止まりすることで、ドル相場が年末まで高くなると予測した。

BofAの為替ストラテジスト、アタナシオス・バンバキディス氏らは5日のリポートで、「負のショックが最悪の形で重なり、歴史的に極端な水準まで相場を押し上げた昨年ほど米ドルが強くなるとは考えていない。しかし、米金利がより高い水準により長くとどまるとの見通しと、景気の着地を巡るリスクオフを市場が織り込む中で、われわれはさらにある程度のドル高を予想したい」と説明した。

ストラテジストらによれば、その後は失業率急上昇を含む「より厳しい景気の着地」に伴い、ドル安に転じ、長期の均衡状態に戻る見込み。

円の対ドル相場は7-9月(第3四半期)までに1ドル=147円に達した後、2024年末までに125円に反発すると想定する。

原題:BofA Sees Strong Dollar Into Year-End, Followed by Weakness(抜粋)

(この記事は一部に自動翻訳を利用しています)