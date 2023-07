イエレン米財務長官の訪中、対話ルート開設目指す－期待値は低く設定

イエレン米財務長官は今週、中国を訪問する。世界の2大経済大国間の波乱が増す状況にあって、経済面で共通点を見つけるとともに対話ルートを開設するのが目的。

イエレン長官は4月、中国の経済的発展の阻止を目指すことはないとしつつも、米国の国家安全保障の保護を優先する政策を打ち出しており、今回の訪中はこうした政策にとって初の重要な試金石となる。

イエレン財務長官 Photographer: Al Drago/Bloomberg

長官は6日に北京入りするが、中国商務省はそれに先立つ3日の声明で、半導体など主要なテクノロジー産業に重要な2種類の金属に輸出制限措置を講じると発表した。

米政府は昨年、先端的な半導体や半導体製造装置の対中輸出規制を発表し、両国の通商対立が悪化しており、今回の中国側の措置もそうした流れの一環と言える。

ナティクシスのアジア太平洋担当チーフエコノミスト、アリシア・ガルシアエレロ氏は「関係改善はないものの、中国との経済的相互依存の程度を踏まえれば、デカップリング(切り離し)は不可能だとの認識が米欧で深まっている。換言すれば、裏口からの解決法はなく、対話が必要だ」と指摘する。

米国からはブリンケン国務長官が先月に訪中しており、世界の経済見通しが不透明で分断が深まればさらなる打撃が生じかねない現状で、バイデン政権として地政学上の主要なライバルと再び関与する広範な取り組みを補強することになる。

米財務省当局者の1人は、イエレン長官訪中で大きな事態打開の公算は小さいとして、期待値を抑え気味に保とうと努めたが、同省では中国政府の新たな経済チームとの長期的な対話ルートの構築につながることを望んでいる。

アジア貿易センターのデボラ・エルムズ所長は、期待値は低く設定されても、米中関係が不安定なままであるため、イエレン長官の訪問は重要だと指摘。「どのような問題であっても、解決の糸口は対話ルートの開設だ」とし、「一つの会合からの発表はささやかに見えても、そうしたルートの構築はリスクや不確実性の低減に寄与する」と語った。

