イラン、上海協力機構に加盟－オンラインで首脳会議開催

中国主導で創設された地域協力の枠組み、上海協力機構(SCO)にイランが加盟した。4日にオンライン開催されたSCO首脳会議の議長を務めるインドのモディ首相が発表した。

「新規の加盟国はこのグループの重要性を浮き彫りにしている」と同首相は会議冒頭で発言し、地域の安全保障や経済、食料安全保障、気候変動、アフガニスタン情勢が議題だとも述べた。

イランは外交的孤立から徐々に脱しつつあり、サウジアラビアとの外交関係を正常化したほか、ロシアとの軍事協力を進めている。

中国の習近平国家主席はこの日の首脳会議でビデオリンクを通じスピーチし、中国はデカップリング(切り離し)やサプライチェーンの分断、一方的な制裁、保護主義に反対し、対話を通じ国家間の相違を解決することを求めると述べた。国営の新華社通信が報じた。

習主席はまた、SCO加盟国に対し、経済の回復を加速させるため「実務的な協力」を重視するよう促した。

原題: Iran Joins SCO, the China-Founded Regional Security Grouping、Xi Says China’s Against Decoupling and Severing Supply Chain(抜粋)