米新規失業保険申請件数、2021年10月以来の大幅減少－祝日が影響か

先週の米新規失業保険申請件数は2021年10月以来の大幅減少となった。先週は奴隷解放記念日「ジューンティーンス」の祝日があった。

キーポイント 新規失業保険申請件数(6月24日終了週)は前週比2万6000件減の23万9000件 ブルームバーグが調査した全てのエコノミスト予想を下回る 予想中央値は26万5000件 前週は26万5000件(速報値26万4000件)に修正



失業保険の継続受給者数は6月17日終了週に174万2000人に減少した。

失業保険申請件数の減少にもかかわらず、労働需要は緩やかに弱まってきている。1年余り続いた利上げの影響が経済に波及している。パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長は今週、労働市場は米金融当局が望んでいたような形で鈍化しつつあるとの考えを示した。こうした動きが持続すれば、雇用喪失がこの先抑制される可能性がある。

失業保険申請のデータは週によって変動が大きくなりやすい。特に祝日の前後ではその傾向が強く、今回はジューンティーンスの祝日が含まれていた。より変動の少ない失業保険申請の4週移動平均は25万7500件に増加し、21年終盤以来の高水準となった。

申請件数は季節調整前ベースでは23万3048件に減少した。州別では、前週に大きく増加していたカリフォルニアでの減少が目立った。テキサスでも減った。

