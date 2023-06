フランスの自動車メーカー、 ルノーは、通期の業績見通しを上方修正した。クロスオーバーSUV(スポーツタイプ多目的車)「オーストラル」など一部の新モデルの力強い販売の勢いやコスト削減が寄与した。同社は電気自動車(EV)部門アンペールの新規株式公開(IPO)の準備を進めている。

29日の発表によると、通期の営業利益率見通しは7-8%と、従来目標(6%以上)から引き上げられた。アナリスト予想(6.2%)も上回った。

自動車部門の営業フリーキャッシュフロー見通しは25億ユーロ(約3900億円)以上。従来予想は20億ユーロ以上だった。

