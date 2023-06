欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーのビルロワドガロー・フランス中銀総裁は28日、ユーロ圏経済を破綻させずにインフレを抑制させることは可能だが、その過程で多少の痛みが生じるだろうと述べた。

同氏はパリで、「われわれは恐らくある種のソフトランディング(軟着陸)に自信を強めている。それは完璧でなく、痛みを伴わないものではない」と発言。「大幅な景気減速はあるだろうが、私の見解ではリセッション(景気後退)ではない。景気後退なきディスインフレだ」と語った。

同氏は今回のサイクルでは金融政策の効果がより緩やかに経済に浸透している可能性があり、これまでの引き締めの多くがまだ実感されていないことを示唆していると指摘。

そのため同氏は、金利が実際にどこまで上昇するかよりも、金利がピークで維持される期間の方が重要だと述べた。

