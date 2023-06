ＥＣＢ副総裁、７月利上げは「既成事実」－９月は「オープン」

欧州中央銀行(ECB)のデギンドス副総裁は、来月の追加利上げはほぼ確実だが、その次の会合での決定は未定であり、今後入手する経済データに基づき判断すると述べた。

デギンドス氏は28日、ECBフォーラムが開催されているポルトガル・シントラでブルームバーグテレビジョンのインタビューに応じ、基調的なインフレ圧力は現在の予想以上に根強い可能性があり、堅調な夏の観光シーズンがサービスコストをさらに押し上げることもあり得るとの見方を示した。

同氏は「7月は既成事実であると言えよう」と述べ、「9月についてはオープンだと考えている」と続けた。

また、ECB政策委員会メンバーのミュラー・エストニア中銀総裁は、過去に例を見ないハイペースの利上げがどのように経済に浸透しているのかを注視する必要があると述べた。

ミュラー氏はブルームバーグテレビジョンに対し、夏を過ぎても利上げを継続するかどうかについては、入手するデータ次第だとして明言せず、「これまでに実施した利上げが徐々に効果を表しつつあることを踏まえた上で、具体的にどのような影響が見られるのか、今後の決定を下すまで注意深く見守る必要がある」と語った。「7月の追加利上げの必要性を巡ってはあまり疑問はない」とも述べた。

