27日の米株式市場の時間外取引で、 エヌビディアをはじめとする米半導体メーカーの株価が下落した。バイデン米政権が中国への人工知能(AI)半導体輸出について、抜け穴をふさぐ新たな規制措置を検討しているとの報道を受け、世界最大の半導体市場である中国向けの販売が落ち込むとの観測が広がった。

エヌビディアの株価は一時3.2% 下落。同社は売上高の約5分の1を中国から得ている。アドバンスト・マイクロ・デバイセズ( AMD)も一時約3%安となった。両社は「ChatGPT(チャットGPT)」など生成AIモデルの開発に不可欠な半導体の市場で支配的な地位を占めている。

米商務省が中国およびその他の懸念される国に出荷される半導体製品の一部について、事前のライセンス取得を義務付けたことを受け、エヌビディアは今年、その対象外となる比較的性能の低い半導体製品を設計していた。米当局はそうした製品も対象に含めるため、来月にも規制を拡大することを検討していると、米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)が事情に詳しい複数の匿名の関係者を引用して報じた。

この動きは、中国によるテクノロジー強化を封じ込めようとするバイデン政権の決意を示しており、両国間の緊張をさらに高める可能性がある。米国は、地政学的バランスを変化させかねないAI活用の軍事的・科学的進歩を含む、中国の 野心に警戒感を強めている。

エヌビディアはWSJの報道についてコメントを控えた。

