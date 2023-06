27日午前のニューヨーク外為市場では円がドルに対して年初来安値を更新した。堅調な米経済指標を受けて、米国債利回りが上昇し、投機筋などから円売りが出た。

ドルは対円で一時、0.5%高の1ドル=144円17銭を付けた。ユーロは対円で0.8%上昇し、1ユーロ=157円79銭と、2008年9月以来の高水準。

原題:Yen Sinks to 2023 Low Against Greenback as Treasury Yields Rise(抜粋)