中国の習近平国家主席は27日、北京で行われたニュージーランド(NZ)のヒプキンス首相との会談で、外国企業の利益保護を改善していくと述べた。中国の国営テレビが報じた。

習氏は中国は経済開放を進めていくとあらためて言明。太平洋諸島諸国の開発支援を提供する上で、ニュージーランドとの意思疎通を維持するよう提案した。

習主席はまた、モンゴルのオユーンエルデネ首相、ベトナムのチン首相、バルバドスのモトリー首相とも会談した。

原題:Xi Says China to Better Protect Foreign Businesses’ Interests(1)

(抜粋)