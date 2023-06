米 デルタ航空は2023年通期の利益予想を若干引き上げた。繁忙期を迎える中での旺盛な需要とジェット燃料の値下がりが背景。

同社の27日の届け出によると、調整後1株利益は従来見通しである5-6ドルの上限となる見通し。ブルームバーグがまとめたアナリストの予想平均は同5.81ドル。

デルタはフリーキャッシュフローと営業利益率の予想も引き上げた。23年のフリーキャッシュフローは30億ドル(約4300億円)を見込む。従来予想は20億ドル超だった。

原題:Delta Sees 2023 Profit at High End of Range on Steady Demand (1)(抜粋)